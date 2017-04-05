اعتقال 6 اشخاص “حاولوا تجنيد إرهابيين” في بطرسبرغ

أعلنت السلطات الروسية، الأربعاء، إلقاء القبض على 6 أشخاص بتهمة محاولة تجنيد إرهابيين لصالح داعش والنصرة، بعد يومين من هجوم دام في المدينة أودى بحياة 14 روسيا.

وأوضح مكتب لجنة التحقيق في المدينة أن الموقوفين من دول في آسيا الوسطى، مشيرة إلى أن اعتقالهم لا يرتبط في “الوقت الحالي” بمنفذ الهجوم الدامي الذي وقع الاثنين، وفق ما أوردت “فرانس برس”.

وهذه عملية التوقيف الأولى للسلطات الروسية بين أوساط “المتطرفين”، منذ وقوع التفجير الانتحاري الذي في محطة القطارات بسان بطرسبرغ.

وأعلنت اللجنة أن الموقوفين حاولوا تجنيد “أشخاص غالبيتهم يتحدرون من آسيا الوسطى لتنفيذ جرائم إرهابية”.

وتابعت أن المجندين كانوا يدفعون هؤلاء الأشخاص إلى الانضمام إلى “مجموعات مسلحة غير شرعية” بما في ذلك خارج روسيا وفي “المشاركة في نشاطات” تنظيم داعش وجبهة النصرة.

وأضافت اللجنة أن عمليات التوقيف تمت في منازل المشتبه فيهم، حيث عثرت السلطات على منشورات “متطرفة” بين اشياء اخرى.