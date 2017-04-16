“اعتقاد قوي” بأن الجيش الأميركي أفشل صاروخ كوريا الشمالية

قالت صحيفة “تلغراف” البريطانية إن فشل كوريا الشمالية، الأحد، في إجراء تجربة صاروخية جديدة قد يكون سببه “هجمات إلكترونية” من الولايات المتحدة الأميركية.

وأعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية “كوريا الشمالية حاولت اختبار نوع غير محدد من الصواريخ، في منطقة سينبو بجنوب مقاطعة هامكيونغ صباح الأحد، لكن نشتبه في أنّ عملية الإطلاق قد فشلت”.

وأكّدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً جديداً صباح الأحد، مشيرة إلى أن عملية الإطلاق فشلت “على الفور تقريباً”.

وذكرت الصحيفة أن إطلاق الصاروخ البالستي حصل بالقرب من سينبو الساحلية، حيث سيجري نائب الرئيس الأميركي مايك بينس مباحثات مع حكومة كوريا الجنوبية حول كيفية التعامل مع حرب بيونغ يانغ.

وتابعت نقلا عن مالكولم ريفكيند، وزير الخارجية البريطانية السابق “ربما فشلت التجربة لأن النظام ليس قويا بما فيه الكفاية.. ولكن هناك اعتقادا قويا بأن أميركا، من خلال وسائل الإنترنت، نجحت في عدة مناسبات في إيقاف وإفشال هذه الاختبارات”.

وذكر الخبراء أن الولايات المتحدة قد تستخدم استراتيجية “left-of-launch” التي تعتمد على الموجات الكهرومغناطيسية أو الهجمات الإلكترونية لإفشال عملية الإطلاق.

يشار إلى أنه في عالم 2015، أمر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بتكثيف الجهود لمواجهة القدرات الصاروخية لكوريا الشمالية من خلال الهجمات الإلكترونية أو ما يعرف بـ”الحرب الإلكترونية”.

وتأتي محاولة إطلاق الصاروخ بعد يوم واحد من تنظيم كوريا الشمالية لعرض عسكري في العاصة في الذكرى السنوية لميلاد مؤسس الدولة، ظهرت فيه على ما يبدو صواريخ باليستية جديدة.