اشتباكات شرقي دمشق.. وقصف على درعا

تواصلت الاشتباكات بين فصائل المعارضة السورية والقوات الحكومية، السبت، على جبهتي بساتين برزة وشارع الحافظ شرقي العاصمة دمشق، وسط تقدم لمقاتلي الفصائل لاستعادة النقاط التي تقدمت وسيطرت عليها القوات الحكومية في حي بساتين برزة في وقت سابق.

وقصف الجيش السوري الأحياء السكنية في حيي القابون وتشرين بغارات جوية وصواريخ أرض أرض، فيما استمرت الاشتباكات المتقطعة بين فصائل المعارضة السورية والقوات الحكومية المدعومة بميليشيات إيرانية على جبهة جوبر والقابون بالعاصمة دمشق.

وفي درعا جنوبي البلاد جددت القوات الحكومية قصفها بالبرميل المتفجرة أحياء عدة في درعا البلد، كما استهدفت غارات روسية المنطقة بالصواريخ الفراغية.

يأتي ذلك عقب إعلان غرفة عمليات البنيان المرصوص في مدينة درعا السيطرة على ما يقارب 90 كتلة سكنية داخل حي المنشية، وسط تقدم لفصائل المعارضة في أخر نقاط القوات الحكومية في الحي للسيطرة عليه بشكل كامل.