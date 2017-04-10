استعدوا لشراء الطعام والشراب على الخطوط البريطانية

حذر رئيس شركة الخطوط البريطانية “برتش إيروايز” من أن الشركة قد تلغي الوجبات المجانية على رحلاتها الطويلة، بعدما وسعت إلغاء الوجبات على الرحلات القصيرة مطلع العام الحالي. وفي مقابلة مع صحيفة “صنداي تايمز” قال ألكس كروز رئيس الشركة إن “التجربة ناجحة”.

وكانت الخطوط البريطانية قد ألغت الوجبات المجانية على بعض رحلاتها القصيرة بدءا من 2009، لكن في يناير الماضي أصبحت كل رحلاتها لأوروبا بدون أي شئ مجاني ويقدم للمسافرين خيار شراء سندوتشات من “ماركس أند سبنسر”.

وحين سئل كروز هل سيمتد ذلك إلى الرحلات الطويلة أجاب: “ربما نفعل ذلك”، مضيفا أن المسافرين يفضلون توسيع خياراتهم حتى مع اضطرارهم لدفع ثمن الوجبات.

وتواجه الخطوط البريطانية انتقادات متعددة حول تدهور وضعها وخدماتها، ومن شأن إلغاء الوجبات المجانية في الرحلات الطويلة أن يزيد من تلك الانتقادات.

ويشكو المسافرون على البريطانية، التي كانت من قبل “جوهرة تاج” الخدمات البريطانية، من تحولها إلى وضع أدنى من شركات السفر الرخيصة.