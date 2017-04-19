استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم

استشهد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال، اليوم الاربعاء، بعد أن تعرض لإطلاق النار اثناء قيادته سيارته قرب مفرق عصيون جنوب بيت لحم بدعوى محاولته دهس جنود الاحتلال.

وأعلنت وزارة الصحة ابلاغها رسميا باستشهاد الشاب صهيب موسى مشهور مشاهرة ( ٢١ عاماً ) من بلدة السواحرة.

وتضاربت الأنباء الاسرائيلية حول ما حدث مدعية أن اسرائيليا يبلغ (60 عاما) أصيب بجروح طفيفة دون أن تحدد مصدرها ونقل الى مستشفى شعاري تصيدق للعلاج.

ويبدو من خلال الصور التي عرضتها وسائل الإعلام الاسرائيلية أن السيارة اصطدمت بحافلة قرب محطة للحافلات بجوار مفرق عصيون، وتظهر السيارة متضررة بشكل كبير من الجهة الأمامية مما يشير إلى أن ما حدث قد يكون حادث سير عرضيا ولم يكن لدى السائق نية لتنفيذ عملية دهس، كون السيارة اصطدمت بالحافلة من الخلف.