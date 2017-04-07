ارتفاع كبير لأسعار النفط بعد الضربة الأميركية بسوريا

ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، بشكل كبير وصل إلى 2 في المئة، في أعقاب إطلاق الجيش الأمركي عشرات الصواريخ على قاعدة جوية في سوريا.

وأطلق الجيش الأميركي، الجمعة، 59 صاروخا من طراز “توماهوك” من مدمرتين للبحرية الأميركية على قاعدة الشعيرات العسكرية الجوية في ريف حمص وسط سوريا، وذلك في رد أميركي على الهجوم الكيماوي الذي شهدته بلدة خان شيخون في إدلب منذ أيام.

وبحلول الساعة 03:10 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لبرنت بنسبة 1.6 في المئة عند 55.75 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بأكثر من 2 في المئة، لتصل إلى 52.94 دولار للبرميل قبل أن تنخفض لتصل إلى 1.8 في المئة عند 52.61 دولار.

وصعدت أسعار النفط واحدا في المئة، الخميس، محققة مكاسب لليوم الرابع على التوالي. واستمرت أسعار النفط في التعافي في الأسبوعين الأخيرين.

وأظهرت بيانات الحكومة الأميركية أن مخزونات الخام عند مستويات قياسية وهو الأمر الذي دفع بعض المحللين إلى القلق بشأن عودة المضاربين إلى السوق.

وأعلنت إدارة الطاقة الأميركية الأربعاء زيادة قدرها 1.57مليون برميل في مخزونات الخام لتصل إلى 535.5 مليون برميل.