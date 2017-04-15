إيسكو “المتألق” يحلق بريال مدريد بعيدا

تألق لاعب وسط ريال مدريد إيسكو وقاد فريقه لفوز صعب وغال على مضيفه سبورتنغ خيخون بنتيجة 3-2، السبت، في المرحلة 32 من الدوري الإسباني.

ورفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 75 مقابل 69 لبرشلونة صاحب المركز الثاني، علما أن الفريق الملكي له مباراة مؤجلة وأن برشلونة يستضيف ريال سوسيداد في وقت لاحق السبت.

وحول ريال مدريد الذي لعب دون أغلب أساسييه، تأخره مرتين، حيث تقدم خيخون في الدقيقة 14 عن طريق دوخي كوب، قبل أن يتعادل إيسكو في الدقيقة 17.

وبعد 5 دقائق على بداية الشوط الثاني سجل ميكل فيسجا الهدف الثاني لأصحاب الأرض، لكن رأسية ألفارو موراتا أعادت المباراة إلى نقطة الصفر في الدقيقة 59.

ومع اعتقاد الجميع أن ريال مدريد خسر نقطتين مهمتين في سبيل فوزه باللقب، فاجأ إيسكو الجميع في الدقيقة 90 بتسديدة أرضية زاحفة سكنت شباك خيخون معلنة تفوق ريال مدريد.