إيران تدين هجوم إدلب الكيماوي.. وتعرض المساعدة

دانت إيران، الأربعاء، الهجوم الكيماوي الذي خلف عشرات القتلى في سوريا وعرضت مساعدة الضحايا، فيما تحدثت روسيا عن قصف سوري لمستودع ذخيرة تابع للمعارضة يحتوي أسلحة كيماوية في خان شيخون بإدلب.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، قوله: “تدين إيران أي استخدام للأسلحة الكيماوية بغض النظر عمن استخدمها وعمن هم الضحايا”.

وأضاف: “نحن على استعداد لنقل الضحايا إلى إيران ومساعدتهم.”

من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية السورية قصفت مستودعا للذخيرة تابعا لـ”الإرهابيين” في خان شيخون بريف إدلب شمالي سوريا، يحتوي على أسلحة كيماوية وصلت من العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف:”وفقا لوسائل الرصد الجوية الروسية، قصفت القوات الجوية السورية مستودعا ضخما للذخيرة تابعا للإرهابيين في الأطراف الشرقية لبلدة خان شيخون بريف إدلب، وكان المستودع يحوي ذخيرة ومعدات، فضلا عن العثور على مصنع محلي لإنتاج قنابل محشوة بمواد سامة”.

وأضاف المتحدث أن المستودع احتوى على ذخائر أسلحة كيماوية تم نقلها إلى البلاد من العراق.

وتسبب قصف جوي على شمال غرب سوريا، الثلاثاء، بوفاة 90 مدنيا على الأقل بينهم طفلان وإصابة 200 آخرين، من جراء حالات اختناق، وفقا لمصادر في المعارضة السورية.