إنجاز 95% من تقاطع الدوريات الخارجية

تفقد رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة صباح اليوم، سير العمل ووضع اللمسات النهائية للأعمال الإنشائية لمشروع الباص سريع التردد / الحزمة الثالثة (تقاطع الدوريات الخارجية).

واستمع الشواربة بحضور مدير مدينة عمان المهندس عمر اللوزي، إلى شرح حول سير العمل في المشروع الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 95%، وقدمه المهندس رياض الخرابشة مدير إدارة مشروع الباص سريع التردد، وفق بيان للأمانة.

وتشمل الحزمة البالغة كلفتها الإجمالية 4 ملايين دينار، إنشاء جسر بمسرب يربط شارع الملكة رانيا العبد الله من جهة صويلح مع شارع ياجوز بطول 600 متر، وإنشاء محطة خدمات للنقل العام المغذية ومحطة تحميل وتنزيل لخدمة منطقة الجبيهة وشفا بدران إضافة للأعمال التكميلية والتجميلية في الموقع.

وكشف مدير المدينة المهندس عمر اللوزي عن الانتهاء من إعداد المخططات الهندسية لتقاطع المدينة الرياضية وذلك بعد طرح عطاء نفق الصحافة، استكمالا لحزم مشاريع الباص السريع.

وتتضمن مرحلة “نفق الصحافة” بناء جسر على نفق الصحافة بالإتجاهين للوصول إلى نقطة تجمع الباصات في وسط التقاطع الذي سينشأ عليه دوار ليكون الدوار محطة خدمات مغذية تخدم المواطنين في المناطق المحيطة.

وستربط المرحلة بين ما تم إنجازه من مسرب الباص السريع في شارع الملكة رانيا العبدالله بجسر طويل يمتد لأعلى نفق الصحافة وعلى مستوى الإشارات الضوئية الموجودة هناك بإتجاه تقاطع المدينة الرياضية.

كما كشف اللوزي عن تجهيز المخططات الهندسية الأولية للدوار السادس والمنطقة المحيطة، بحيث سيتم تنفيذ سلسلة من الأعمال والتحسينات المرورية في الموقع بهدف معالجة الواقع المروري.

وقسمت الأمانة العمل في مشروع الباص السريع على شارع الملكة رانيا العبدالله / الجامعة، الى مراحل، حيث ستشمل إنشاء مجمع صويلح ونفق الصحافة وتقاطع المدينة الرياضية أضافة إلى الجزء الذي تم انجازه في بداية المشروع، والحزمة الثالثة / تقاطع الدوريات الخارجية والمتوقع الانتهاء منها قريبا.

كما تفقد رئيس لجنة أمانة عمان خلال جولته الميدانية سير العمل في مشروع إعادة تأهيل مدخل مبنى إدارة الازمات والمخاطر ضمن حدائق الحسين، والذي يتضمن مجموعة من الأعمال الإنشائية والزراعية والتجميلية والخدمية، واستمع لإيجاز حول العمل ومراحله وقدمته المدير التنفيذي للهندسة المهندسة نعمه قطناني.

كما شملت الجولة تفقد القرية الثقافية في حدائق الحسين والممر التاريخي، للاستماع من المعنيين حول الواقع وسير العمل والمتطلبات اللازمة لضمان ديمومتها واستمرارها.