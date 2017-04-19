إصابات واعتقالات باعتداء نحو 50 شخصا على مدرسة في ماركا

قالت نقابة المعلمين الأردنيين، اليوم الأربعاء، إن نحو 50 شخصا هاجموا مدرسة المرقب الثانوية للبنين في لواء ماركا بعمان، بالعصي والحجارة والأسلحة البيضاء.

ووفق ما ذكرت النقابة في بيان أُصيب معلمان ومدير المدرسة، وتم نقلهم إلى مستشفى قريب، مشيرة إلى تعرض مدير المدرسة لهبوط حاد في الضغط.

وقالت إن المعتدين هم أقارب أحد الطلبة الذين قاموا بتكسير مرافق في المدرسة وعدد من سيارات المعلمين، إضافة إلى إطلاق الألفاظ النابية وشتم للذات الإلهية.

وأضافت النقابة أن الأجهزة الأمنية وقوات الدرك حضروا إلى المكان للوقوف على أسباب الاعتداء، حيث اعتقلت أربعة أشخاص من المعتدين.

وإثر الحادثة، علق المعلمون في المدرسة الدوام احتجاجا على الاعتداء.

إلى ذلك تابع وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز حادثة الاعتداء التي تعرض لها معلمو مدرسة المرقب الثانوية للبنين في لواء ماركا ومرافق المدرسة.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة وليد الجلاد لـ(بترا)، إن الدكتور الرزاز تواصل مع وزير الداخلية بشأن الاعتداء وطلب اتخاذ اشد الإجراءات القانونية والرادعة بحق المعتدين ومحاسبتهم.

كما أوعز الرزاز لمدير التربية والتعليم للواء ماركا لمرافقة المعلمين وتقديم شكوى رسمية بحق المعتدين لدى الجهات المختصة، والاطمئنان كذلك على صحة اثنين من المعلمين ومدير المدرسة بعد إصابتهم في الاعتداء.

وجدد الجلاد رفض الوزارة المطلق لأي اعتداء على المعلمين أو المرافق المدرسية، مؤكدا أن الوازرة ستقاضي المعتدين لدى الجهات القضائية المختصة.

وعلمت بترا، ان اسباب الاعتداء تعود الى كشف كاميرات المراقبة في المدرسة لسرقة واعتداء تعرضت له هذه الكاميرات في وقت سابق من قبل بعض الاشخاص، والتعرف عليهم نتيجة التحقيقات الجارية في الحادثة.