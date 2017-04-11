إسقاط مقترح جونسون بشأن روسيا

لم يتفق وزراء الخارجية في مجموعة السبع، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على روسيا، بسبب هجوم كيماوي للنظام السوري، الذي تدعمه موسكو، في مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب.

وتعليقا على اقتراح من نظيره البريطاني بوريس جونسون فرض عقوبات إضافية على مسؤولين سوريين أو مسؤولين روس. قال ألفانو، في مؤتمر صحفي، “لا توافق في الوقت الراهن على عقوبات جديدة أخرى باعتبارها أداة فعالة”.

وكان جونسون قد تقدم لاجتماع وزراء خارجية دول السبع بمقترح لفرض عقوبات على روسيا، بالنظر إلى دور موسكو في دعم نظام الرئيس بشار الأسد على كافة الأصعدة.

وجونسون كان قد قال بعد تقديم مقترح العقوبات، إن ثمة حاجة لمعاقبة ضباط في الجيش الروسي بسبب عملهم مع نظام الأسد.

وأضاف جونسون أن من شأن فرض عقوبات على موسكو أن يدفعها إلى الضغط على الأسد، بغرض إعادته مجددا إلى طاولة المفاوضات.

وتضم مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، كلا من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا وكندا وفرنسا.