إسرائيل تغلق معبر طابا مع مصر بسبب “تهديدات إرهابية”

أعلن وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين، إغلاق معبر طابا على الحدود مع مصر بسبب “الأوضاع الأمنية” في شبه جزيرة سيناء، وفق ما أوردت مراسلتنا.

وأضاف كاتس أن إغلاق المعبر سيتم بشكل فوري وسيستمر حتى نهاية الفصح لدى اليهود الأسبوع المقبل الذي يستمر أسبوعا.

وجاء قرار الوزير عقب تحذيرا أصدره مكتب “مكافحة الإرهاب”، ويدعو فيه الإسرائيليين إلى الامتناع عن زيارة سيناء.

وكانت السلطات الإسرائيلية حثت مواطنيها على مغادرة سيناء في نهاية مارس الماضي.

وتحدثت في حينها على احتمال شن داعش أو جماعات متشددة أخرى هجوما على المنتجعات السياحية التي يرتادونها في سيناء.