إسرائيل “تدرس” البيان الروسي بشأن القدس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وفدا رسميا من الكونغرس الأميركي سيصل إسرائيل للبحث في مسألة نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس إنها تعيد تأكيد “وضع القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المقبلة … نعتبر القدس الغربية عاصمة لدولة اسرائيل”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية إيمانويل نحشون إن إسرائيل “تدرس” البيان، والنتائج العملية له غير واضحة، وفقا لما ذكرت “اسوشيتد برس”.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية مع الضفة الغربية وقطاع غزة في حرب 1967.

وتقع جميع السفارات تقريبا في تل ابيب لأن دولها تمتنع عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل حتى يتم حل وضعها في محادثات السلام المستقبلية.