إبطال مفعول عبوة ناسفة أخرى بمحطة مترو بسان بطرسبرغ

قالت اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب، إنه جرى العثور على عبوة ناسفة أخرى في محطة مترو بسان بسان بطرسبرغ.

وذكرت اللجنة أن السلطات عثرت على عبوة ناسفة أخرى في المحطة وأبطلت مفعولها.

وقتل عشرة أشخاص وأصيب 50 آخرون بجروح، الاثنين، في انفجار في مترو مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وأعلنت السلطات أنها لا تستبعد أن يكون الانفجار ناجما عن عمل إرهابي.

وفي كلمة تلفزيونية مقتضبة قبيل لقائه نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قال الرئيس الروسي بوتين “سنبدأ ويا للأسف لقاءنا مع هذا الحادث المأسوي. أسبابه لم تعرف بعد ومن المبكر الحديث عنها، والتحقيق سيحددها”.

وأضاف “ما زلنا ندرس بالتأكيد كل الاحتمالات: العرضي والإجرامي وقبل كل شيء العمل ذات الطابع الإرهابي”.

وتسبب الانفجار فى مشاهد من الإرباك، مع منع حركة المرور فى موسكوفسكي بروسبيكت، الشارع المزدحم في حين كانت سيارات الطوارئ تتجه إلى المحطة بسرعة.

وذكر الجهاز الإعلامي للمترو في ثاني أكبر مدينة روسية، أن جميع محطات المترو قد أغلقت، وأن الانفجار وقع في عربة قطار لدى وجودها بين محطتين في جنوب غرب سان بطرسبورغ.