ألمانيا تحقق مع 20 تركيا بتهمة التجسس

تحقق السلطات الألمانية مع 20 مواطنا تركيا، للاشتباه بهم في أنشطة تجسس في ألمانيا. وذلك وفقا لوسائل إعلام ألمانية.

وذكرت صحيفة “دي فيلت” الخميس، أنها تلقت المعلومات من خلال رد رسمي للحكومة على سؤل بشان القضية التي أقامتها المشرعة الألمانية سيفيمداجدلين مع الحزب اليساري المتشدد دي لينكه.

وتصاعد التوتر بين تركيا وألمانيا العضوين بحلف شمال الأطلسي قبل استفتاء مقرر في تركيا الشهر المقبل، بشأن توسيع صلاحيات الرئيس التركي طيب إردوغان.

وأغضبت برلين أنقرة بعد إلغاء عدة تجمعات انتخابية في ألمانيا لوزراء أتراك، مما جعل تركيا تتهم ألمانيا بأنها تتبعأساليب “نازية”.

ونقلت رويترز عن مكتب الإدعاء الاتحادي في ألمانيا الشهر الماضي إنه بدأ تحقيقا، فيما يحتمل أنها عمليات تجسس من جانب تركيا.