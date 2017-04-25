أكراد سوريا يطلبون مساعدة التحالف في وجه تركيا

دعت وحدات حماية الشعب الكردية، يوم الثلاثاء، التحالف الدولي بقيادة واشنطن إلى التدخل لوقف ما وصفتها بـ”التعديات” التركية بعد غارات شنتها أنقرة فجرا على مقر تابع لها في شمال شرق سوريا.

وتأتي دعوات وحدات حماية الشعب الكردي، بعدما لقي 5 عناصر من البشمركة مصرعهم فيما أصيب 9 آخرون، فجر الثلاثاء، إثر غارات تركية على مقر تابع لعناصر حزب العمال الكردستاني في جبل سنجار، شمالي العراق.

وفي السياق ذاته، أسفرت ضربات جوية في شمال سوريا، عن مقتل 18 عنصرا من ميليشيات “حماية الشعب الكردي”، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر قيادي في وحدات حماية الشعب الكردي، طلب عدم الكشف عن اسمه “نطالب التحالف الدولي بالتدخل لوقف هذه التعديات التركية”،.

وأضاف أن “من غير المعقول أن نحارب على جبهة بأهمية الرقة (معقل تنظيم داعش في سوريا) ويقصفنا الطيران التركي في ظهرنا”.