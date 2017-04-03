أكبر 10 “أكاذيب” عن الطعام الصحي

ذكر خبراء في مجال التغذية أن اختيارات الأشخاص للأغذية الصحية غالبا ما تكون مبنية على “أكاذيب”، لا بد للجميع معرفتها لتجنبها في المستقبل، حسب ما ذكر موقع “ماشابل” الأميركي.

وذكر الخبراء أن اختيارات الأشخاص للأغذية الصحية غالبا ما تكون مبنية على “خرافات”، نذكر بعضها:

1- حبوب الإفطار أو “الغرانولا”: يعتقد الناس أن الغرانولا صحية على اعتبار أنها تحتوي على حبوب فقط، إلا أنه في الواقع تتكون من كمية مهمة من الدهون والسكر وهو ما يعني عدد كبير من السعرات الحرارية.

العصائر: ترتبط العصائر بالكثير من الخرافات، حيث تقول جينفير كالو، الخبيرة في التغذية، إن العصائر ترفع من مستويات السكر في الدم، مشددة على ضرورة الابتعاد قدر الإمكان عن شرب العصائر بشكل يومي.

سندويش الآيسكريم: لا توصي كالو بتناول هذا النوع من الأطعمة بسبب المواد الكيميائية (محليات اصطناعية) الكثيرة المستخدمة في تصنيعها.

4- اللبن: يعتبر اللبن وجبة خفيفة شعبية بين الأطفال والبالغين إلا أنه يحتوي على كمية كبيرة من السكر. على سبيل المثال يحتوي كوب زبادي واحد على 17 غراما من السكر.

5- الدجاج: عندما نفكر في بروتين صحي، نلجأ غالبا إلى الدجاج، إلا أن جينيفير شونبورن، أخصائية في التغذية، تحذر من تناول الدجاج في المطاعم، حيث يكون محملا بالكثير من السعرات الحرارية، على اعتبار أنه يُطهى في كميات كبيرة من الزبدة والملح…

6- أغذية الطاقة: عندما نكون على عجلة من أمرنا نتناول على وجه السرعة وجبات الطاقة مثل قضبان الحلوى، بيد أن مثل هذه الوجبات تكون غنية بالمحليات الاصطناعية مثل السكر والملونات الغذائية، وهي مضرة كلها بالصحة.

7- مياه الفيتامين: يعتقد الناس أن أي غذاء مرتبط بكلمة “فيتامين” يكون صحيا، وهذا خاطئ. وتحتوي مياه الفيتامين على 31 غراما من السكر، وهو ما يمثل حوالي 8 ملاعق صغيرة من السكر.

8- زبدة الفول السوداني: غير صحية لأنها تحتوي على كمية كبيرة من البروتين والسعرات الحرارية.

9- شراب الصبار: مذاق شراب الصبار حلو ومنعش إلا أنه مضر بصحتك، إذ يحتوي على الكثير من السكر، وهو ما يرفع من مستويات السكر في الدم.

10- خبز محمص (Toast): ينصح خبراء التغذية بعدم تناول الخبز المحمص لأنه لا يحتوي على الكثير من حبوب القمح، كما يعتقد الناس.