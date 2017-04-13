أعداد قياسية من المقاتلات اليابانية لمطاردة طائرات أجنبية

أظهرت إحصاءات حكومية في اليابان، الخميس، أن سلاح الجو الياباني دفع بمقاتلات بمعدل قياسي لمطاردة طائرات أجنبية، مع تصاعد النشاط العسكري الصيني في بحر الصين الشرقي وحوله.

ووفقا لبيان صحفي صدر عن قوات الدفاع الذاتي الجوية، نفذت المقاتلات اليابانية 1168 طلعة جوية على مدى الـ12 شهرا الماضية، مقارنة بـ873 طلعة خلال العام السابق.

وكانت أغلبية الطلعات الجوية اليابانية قد خرجت لمواجهة طائرات صينية تقترب من الأجواء اليابانية.

وتشعر اليابان بقلق من أن يكون تعامل بكين مع دفاعاتها الجوية إشارة إلى نية الصين بسط نفوذها العسكري على بحر الصين الشرقي وغرب المحيط الهادي حيث تتحكم اليابان في سلسلة من الجزر.

كما زادت المواجهات مع الطائرات الروسية، والتي عادة ما تكون قاذفات قادمة من جهة الشمال لتدور حول المجال الجوي لليابان.