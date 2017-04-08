“أشباه” ترامب وأوباما وكيم في شوارع هونغ كونغ

أضفى مقلدون يتقمصون شخصيات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسلفه باراك أوباما وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون جوا من المرح على المارة في شوارع هونغ كونغ.

وتوقفت حركة المرور مع التفاف البعض حول الرجال الثلاث لالتقاط الصور في منطقة تجارية في وسط هونغ كونغ.

وداعب شبيه ترامب نظيره الذي يقلد الزعيم الكوري الشمالي بينما أبقى الأخير على وجه متجهم وحذر الحشد الذي تجمع لالتقاط صور شخصية (سيلفي) معه بأنه سيرسلهم إلى معسكر اعتقال.

والتقطت له صور في وقت لاحق وهو يجلس وسط “الرئيسين” الأميركيين.

وقال هاوارد إكس الذي يقلد كيم “رائع. علي أن أقول أنه لشرف كبير أن أجلس بين أوباما ودونالد ترامب.”

وقال ريجي براون الذي ظهر في هيئة أوباما إنه سعيد بكل ما شاهده من حب.

وأضاف الرجل الذي حضر من شيكاجو “اعتقد أن العالم يفتقد أوباما الآن بسبب رئيسنا الحالي في الولايات المتحدة.