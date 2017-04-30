أردوغان: سأسأل ترامب عن الرايات المرفوعة على قافلة أميركية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إنه سيسأل الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن لقطات الفيديو والصور الفوتوغرافية التي أظهرت رايات وحدات حماية الشعب الكردية مرفوعة على قافلة أميركية في شمال سوريا.

وأظهرت لقطات فيديو وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قوات أميركية تعزز وجودها على الحدود التركية السورية بعد تصاعد التوترات بين القوات التركية ووحدات حماية الشعب قرب الحدود السورية.

وكثفت تركيا هجماتها ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وضد وحدات حماية الشعب في شمال سوريا.

ويشن حزب العمال الكردستاني تمردا في جنوب تركيا منذ ثلاثة عقود ضد الدولة التركية. وتعتبر الولايات المتحدة وتركيا الحزب منظمة إرهابية.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول، إن الولايات المتحدة ينبغي أن توقف تعاونها مع وحدات حماية الشعب الكردية.