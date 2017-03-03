3 مشروبات أعلى فائدة من الماء

ما المشروبُ الذي من الممكن أن يكون صحياً أكثر من الماء؟، قلّة قليلة جداً من المشروبات يمكن أن تعوّض المياه، وتعود بالنفع على جسد الإنسان.

فالماء هو عنصر مهم جداً، لا يمكن الاستغناء عنه في النظام الغذائي اليومي، ودون الماء لا يمكن الحفاظ على الصحة ولا على الحياة أصلاً.

في المقابل، من المفيد، أحياناً، استبدال الماء بمشروبات أخرى ليست أقل فائدة منه، بل حتى إنها تعد أفضل من الماء، ومن السهل إعدادها في المنزل حسب هافينغتون بوست.

عصير البنجر

من السهل جداً إعداد هذا المشروب في المنزل باستعمال آلة العصر، ويمكن شربه دون أي إضافات أخرى.

فعلى الرغم من طعمه اللاذع، إلا أن هذا العصير يحتوي على الكثير من الفيتامينات على غرار فيتامين (ب) و(أ) و(س).

علاوة على ذلك، يحتوي هذا العصير على البوتاسيوم والمغنيسيوم والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة، كما يساعد على تطهير الأمعاء.

مشروب الألوفيرا

تستعمل هذه النبتة منذ سنين، وفي كل سنة يكتشف العلماء خصائص جديدة لها. فمن المتعارف عليه أن الألوفيرا تساعد على توقف النزيف، وتنظم الكولسترول في الدم، وتنتج المواد المكافحة للبكتيريا الضارة.

وفي الواقع، يحمي عصير الألوفيرا من الشيخوخة المبكرة، ويحتوي على المواد المضادة للأكسدة، خاصة أنه يعد المشروب البديل الأهم على الإطلاق للماء.

الفواكه والتوت

أحياناً، يكون من المفيد جداً استبدال كوب من الماء بعصير فواكه؛ على غرار عصير البطيخ، والتوت، والخيار، والفراولة، والعنب، والطماطم. كما أنه من الممكن اختيار العصير الذي تفضله حسب ذوقك وحسب النوع المتوفر في كل موسم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن إضافة القليل من الماء في العصير حتى تخفف من مضاعفات قرحة المعدة بالنسبة للفاكهة الحامضة.

وتجدر الإشارة إلى أن الماء عنصر غذائي مهم، إلا أنه لا يحتوي على المعادن والفيتامينات التي قد تحتويها المشروبات الأخرى.