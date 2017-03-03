3 أسرار لتنقص وزنك عن طريق وجبة الفطور

يحاول العديدون منا فقدان الوزن الزائد، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن وجبة الفطور تعتبر عاملا مهما في رحلة إنقاص الوزن.

وبإمكان وجبة الفطور أن تكون طريقك لخسارة الوزن الزائد، خاصة إذا ما أتبعت 3 خطوات مهمة.

1) الأكل مباشرة

أثبتت الدراسات أن تناول وجبة الفطور يساعدك على المحافظة على عملية تحطيم الكربوهيدرات والدهون وإنتاج طاقة للجسم. لذا على الشخص تناول الفطور بعد 30 إلى 60 دقيقة من الاستيقاظ صباحا، حتى يبدأ الجسم بعملية الحرق بأسرع وقت مكن.

2) الإكثار من البروتينات

سيغنيك الإفطار المليء بالبروتين عن الجوع لساعات طويلة، لذا من الضروري أن تحرص على أن يتضمن إفطارك كميات مقبولة من البروتين.

3) أضف “موزة”

يمتلك الموز مكون النشا الكافي لإعطاء جسمك الطاقة المطلوبة صباحا كما يساعد بعملية حرق الدهون، لذلك تعد إضافة “موزة” لوجبتك الصباحية أمرا ذكيا.