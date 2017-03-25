وزير النفط العراقي: السوق عامل حاسم بشأن تمديد تخفيضات أوبك

قال وزير النفط العراقي، جبار علي اللعيبي، السبت، إن السوق عامل حاسم في اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم تمديد اتفاق عالمي على خفض إنتاج النفط إلى النصف الثاني من العام الجاري.

وقال اللعيبي، للصحفيين في الكويت حيث ستجتمع لجنة معنية بمراقبة تخفيضات الإنتاج الأحد، إن السوق ستقرر وهي عامل حاسم. وأضاف أن العراق ملتزم باتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك.

وكانت “أوبك” و11 دولة أخرى من كبرى الدول المنتجة للنفط، ومنها روسيا، اتفقت في ديسمبر على خفض إجمالي إنتاجها بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام الجاري.

واستهدف الاتفاق تقليص المخزونات العالمية المتضخمة ودعم أسعار النفط الضعيفة، وأدى إلى رفع سعر النفط الخام لأكثر من 50 دولارا للبرميل.

لكنه ساعد، في الوقت نفسه، منتجي النفط الصخري الأميركي على زيادة إنتاجهم، مما عرقل جهود الحد من المخزونات العالمية.

وقالت روسيا إنها ستقلل الإنتاج بنحو 200 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الجاري، ثم 300 ألف برميل يوميا بعد ذلك.