وزير الداخلية الفرنسي قيد التحقيق

فتح المدعي العام المالي الفرنسي، تحقيقا قضائيا بحق وزير الداخلية برونو لورو، بعد تسريبات حول توظيف ابنتيه عندما كانتا قاصرتين كمساعدتين برلمانيتين له حين كان نائبا في البرلمان.

ويركز التحقيق على ما إذا كان هذا العمل الموكل إلى ابنتيه وهميا أم لا. إذ استفادت البنتان من 24 عقدا لمدد قصيرة شملت خاصة فترات العطل الطلابية.

ووفقا لفرانس برس فقد أقر الوزير في تحقيق أجراه برنامج “كوتيديان” على شبكة التلفزيون الفرنسية “تي ام سي” بتعيين ابنتيه بموجب عقود مؤقتة “،خلال فصل الصيف خصوصا أو أثناء العطل المدرسية، لكن ولا مرة بشكل دائم” عندما كان نائبا عن سين- سان-دوني في دائرة شمال شرق باريس.

وتتجه الأنظار الآن إلى احتمال اتخاذ رئيس الوزراء برنار كازنوف قرارا بإقالة الرجل.