والدة إيفانكا ترامب.. تخرج عن صمتها

تعكف إيفانا ترامب، الزوجة السابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، على كتابة مذكراتها التي ستركز على أبنائها الثلاثة من ترامب (ترامب الإبن وإيفانكا ترامب وإريك ترمب).

وذكرت دار النشر “غاليري بوكس”، التي ستصدر الكتاب في سبتمبر المقبل تحت عنوان “الأمومة والقوة والمرونة”، أن أبناء ترامب الثلاثة الذين أصبحوا محط أنظار وسائل الإعلام “هم نتاج ما غرسته فيهم أمهم من وفاء وصدق ونزاهة وقيادة”.

وأضافت دار النشر الأميركية أن الكتاب “لن يكون سياسيا”، ومن غير المرجح أن توجه من خلاله إيفانا، التي تتحدر من أصول تشيكية، انتقادات إلى زوجها السابق ترامب الذي انفصلت عنه في العام 1992.

وتطلقت إيفانا من ترامب بعد الكشف عن وجود علاقة غرامية بينه وبين مارلا مابلز، التي أصبحت زوجته الثانية. إلا أنهما ما لبثا أن انفصلا في العام 1999، وبعد ست سنوات اقترن دونالد بميلانيا، لتصبح السيدة الأولى بالولايات المتحدة.

وتلعب إيفانكا وزوجها، جاريد كوشنر، دورا مركزيا في البيت الأبيض بإدارة دونالد ترامب، أما دونالد ترمب الابن وأخوه إريك فهما رجلا أعمال بارزان في الولايات المتحدة.

وقالت إيفانا، في بيان، إن الكتاب في جزء منه هو رد للجميل الذي تحصل عليه على الدوام من أبنائها الثلاثة.

وأضافت: “لقد كنت أما صعبة، لكن محبة. لقد علمتهم معنى قيمة الدولار، وعدم الكذب أو الغش أو السرقة، واحترام الآخر، وغيرها من دروس الحياة التي جعلتهم اليوم في مواقع قيادية”.

تجدر الإشارة إلى أن إيفانا، زوجة ترامب الأولى، هي كاتبة وعارضة أزياء، ولها كتاب “الأفضل لم يأت بعد: التعامل مع الطلاق والاستمتاع بالحياة مرة أخرى”.

كما كتبت إيفانا رواية بعنوان “عن الحب وحده”، مما أدى إلى معركة قانونية مع زوجها السابق ترامب، الذي قال إن الرواية قائمة على قصة زواجهما، وانتهكت الاتفاق بينهما على الطلاق بشكل سري.