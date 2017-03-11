هولندا تمنع هبوط طائرة وزير الخارجية التركي

منعت السلطات الهولندية، السبت، السماح بهبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو على أراضيها، الأمر الذي دفعه إلى إلغاء زيارته، وفق وكالة الأنباء الهولندية.

وقالت الحكومة الهولندية في بيان إنها اتخذت قرار سحب حقوق هبوط طائرة وزير خارجية تركيا لدواع الأمن والنظام العام.

وكان تشاوش أوغلو أكد في وقت سابق اليوم اعتزامه زيارة مدينة روتردام للمشاركة في تجمع سياسي للجالية التركية، رغم إلغاء هذا التجمع، متوعدا هولندا بعقوبات سياسية واقتصادية في حال منعه من الزيارة.

ويتعلق التجمع السياسي بحملة تحث الأتراك على المشاركة في استفتاء يتعلق بتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، ومن المقرر تنظيم الاستفتاء في الـ 16 من أبريل المقبل.

وتوترت العلاقة بين الدول ا

منعت السلطات الهولندية، السبت، السماح بهبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو على أراضيها، الأمر الذي دفعه إلى إلغاء زيارته، وفق وكالة الأنباء الهولندية.

وقالت الحكومة الهولندية في بيان إنها اتخذت قرار سحب حقوق هبوط طائرة وزير خارجية تركيا لدواع الأمن والنظام العام.

وكان تشاوش أوغلو أكد في وقت سابق اليوم اعتزامه زيارة مدينة روتردام للمشاركة في تجمع سياسي للجالية التركية، رغم إلغاء هذا التجمع، متوعدا هولندا بعقوبات سياسية واقتصادية في حال منعه من الزيارة.

ويتعلق التجمع السياسي بحملة تحث الأتراك على المشاركة في استفتاء يتعلق بتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، ومن المقرر تنظيم الاستفتاء في الـ 16 من أبريل المقبل.

وتوترت العلاقة بين الدول الأوروبية وحكومة أردوغان على خلفية الاستفتاء، الذي يقول الأوروبيون إنه “خطوة للوراء” في مجال الديمقراطية.

لأوروبية وحكومة أردوغان على خلفية الاستفتاء، الذي يقول الأوروبيون إنه “خطوة للوراء” في مجال الديمقراطية.