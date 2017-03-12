هولندا: تركيا يجب أن تعتذر عن وصفنا بالنازيين

قال رئيس وزراء هولندا مارك روته إن تركيا أن تعتذر عن وصف الهولنديين بالنازيين.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه إذا إذا واصلت أنقرة النهج الحالي فسيتعين على هولندا التفكير في الرد.

وقال روته للصحفيين “والآن من مصلحة القيادة ومن مصلحة العمل المشترك محاولة وقف التصعيد لكن بالطبع يجب على الأتراك المساعدة وما يقولونه اليوم لا يفيد.”

بالمقابل، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المنظمات الدولية إلى فرض عقوبات على هولندا وسط خلاف دبلوماسي محتدم بشأن حملة أنقرة السياسية بين الأتراك المهاجرين في أوروبا.

وقال أردوغان متحدثا في إحدى المناسبات في إقليم قوجه ايلي قرباسطنبول إن هولندا تتصرف وكأنها “جمهورية موز” وانتقد الدول الأوروبية لعدم انتقادها أسلوب معاملة هولندا لوزراء أتراك.