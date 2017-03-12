هولندا: تركيا يجب أن تعتذر عن وصفنا بالنازيين

UTRECHT, NETHERLANDS - JULY 21: Dutch Prime Minister Mark Rutte prepares to speak to the media at the Congresscentrum, Utrecht, after meeting relatives of the victims of Malaysia Airlines flight MH17 on July 21, 2014 in Utrecht, Netherlands. King Willem-Alexander and Queen Maxima were accompanied by Dutch Prime Minister Mark Rutte and met relatives of some of the 193 Dutch nationals who were victims of Malaysian Airlines flight MH17. The aircraft was travelling from Amsterdam to Kuala Lumpur when it crashed killing all 298 on board including 80 children. The aircraft was allegedly shot down by a missile and investigations continue over the perpetrators of the attack. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images)
قال رئيس وزراء هولندا مارك روته إن تركيا أن تعتذر عن وصف الهولنديين بالنازيين.
وأضاف في تصريحات صحفية أنه إذا إذا واصلت أنقرة النهج الحالي فسيتعين على هولندا التفكير في الرد.
وقال روته للصحفيين “والآن من مصلحة القيادة ومن مصلحة العمل المشترك محاولة وقف التصعيد لكن بالطبع يجب على الأتراك المساعدة وما يقولونه اليوم لا يفيد.”
بالمقابل، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المنظمات الدولية إلى فرض عقوبات على هولندا وسط خلاف دبلوماسي محتدم بشأن حملة أنقرة السياسية بين الأتراك المهاجرين في أوروبا.
وقال أردوغان متحدثا في إحدى المناسبات في إقليم قوجه ايلي قرباسطنبول إن هولندا تتصرف وكأنها “جمهورية موز” وانتقد الدول الأوروبية لعدم انتقادها أسلوب معاملة هولندا لوزراء أتراك.