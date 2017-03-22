هكذا كثفت إيران مساعيها “لتمكين” الحوثيين في اليمن

أرسلت إيران مؤخرا أسلحة متطورة ومستشارين عسكريين إلى ميليشيات الحوثي وصالح في اليمن لتزيد الدعم لقوات المتمردين في حرب أهلية قد تغير نتيجتها ميزان القوى في الشرق الأوسط، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”، الثلاثاء.

وزادت إيران في الشهور الأخيرة من دورها في الصراع المستمر منذ عامين، إذ كثفت إمدادات السلاح وغيرها من أشكال الدعم، ويضاهي ذلك نفس الاستراتيجية التي انتهجتها لدعم حليفتها جماعة حزب الله اللبنانية في سوريا.

وقال مسؤول إيراني كبير إن الميجر جنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، اجتمع مع كبار مسؤولي الحرس الثوري في طهران الشهر الماضي لبحث سبل “تمكين” الحوثيين.

وذكر المسؤول: “في هذا الاجتماع، اتفقوا على زيادة حجم المساعدة من خلال التدريب والسلاح والدعم المالي”.

وأضاف: “اليمن هو المنطقة التي تدور فيها الحرب بالوكالة الحقيقية وكسب معركة اليمن سيساعد في تحديد ميزان القوى في الشرق الأوسط”.

وتعكس أفعال إيران في اليمن فيما يبدو تنامي نفوذ المتشددين في طهران، الذين يسعون لاستباق ما لمح إليه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من تشديد في السياسة تجاه إيران.

من جانبه، قال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، اللواء الركن أحمد عسيري: “لا نفتقر إلى معلومات أو أدلة على أن الإيرانيين يهربون أسلحة إلى المنطقة بوسائل مختلفة”.

وأضاف: “نلاحظ أن الصاروخ كورنيت المضاد للدبابات موجود على الأرض، في حين أنه لم يكن موجودا من قبل في ترسانة الجيش اليمني أو ترسانة الحوثيين. لقد جاء بعد ذلك”.

وقال مسؤول أمني إيراني كبير سابق إن حكام إيران المتشددين يخططون لتمكين جماعة الحوثي في اليمن “لتعزيز قبضتهم في المنطقة”.

واتفق دبلوماسي غربي معه قائلا “تحاول إيران منذ فترة طويلة صقل قطاعات من ميليشيات الحوثيين ليكونوا قوة معطلة في اليمن.