نيويورك تطلب وقف قرار ترامب بحظر السفر الجديد

أعلن مكتب المدعي العام في نيويورك انضمامه لولاية واشنطن للطلب من قاض اتحادي في سياتل تطبيق نفس القرار حول حظر السفر الجديد الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين.

وبذلك تكون نيويورك الولاية الثالثة التي ستطلب وقف حظر السفر الجديد على مواطني ست دول إسلامية.

من جهتها، قالت وزارة العدل الأميركية، إنها ستصرف النظر عن طعن قدمته ضد حكم محكمة اتحادية في سياتل يقضي بوقف العمل بالمرسوم الرئاسي الخاص بالهجرة.

القرار جاء بعد إصدار إدارة دونالد ترامب أمرا تنفيذيا جديدا هذا الأسبوع، عوضًا عن الذي طعنت فيه محاكم محلية عدة.

وكانت ولاية هاواي قد أقامت دعوى قضائية لوقف قرار حظر السفر الجديد، إذ رفع محامو الولاية الدعوى، الأربعاء، في المحكمة الاتحادية في هونولولو.

ويبقي الأمر الجديد على حظر التسعين يوماً على دخول مواطني ست دول، لكنه استثنى العراق، ويطبق فقط على طلبات التأشيرات الجديدة.

ولا ينطبق القرار على من يملكون بالفعل تأشيرات سفر سارية المفعول.

وتقول الدعوى التي رفعتها هاواي إن الأمر التنفيذي المعدل سوف يضر السكان المسلمين في هاواي، كما سيضر بالسياحة وبالطلاب الأجانب.