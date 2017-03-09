نيمار يكمل “معركته” ضد سان جرمان خارج الملعب

رغم الهزيمة الثقيلة التي تلقاها لاعبو باريس سان جيرمان من برشلونة في دوري الأبطال، وخروجهم من دور الـ16، أكمل نيمار معركته خارج أرض الملعب بعد أن سجل هدفين ساهما في التأهل التاريخي للكتلان.

وفي أعقاب الفوز بوقت متأخر، قرر نيمار استخدام صورة على تطبيق إنستغرام نشرها أدريان رابيو بعد مباراة الذهاب، ليهزأ باللاعب وزميله في الصورة لايفن كورزاوا.

وقام نيمار بتذكير اللاعبين بعدد الأهداف الست التي سجلها رفقة زملائه في نفس الليلة، والتي كان من شأنها أن تساعد الفريق بأكبر عودة في تاريخ البطولات الأوروبية.