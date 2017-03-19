نيمار يعود في مواجهة “الخفافيش”

من المقرر أن يلتحق البرازيلي نيمار دا سيلفا بصفوف نادي برشلونة لمواجهة فالنسيا، الأحد، وذلك بعد غياب دام أكثر من أسبوع بسبب الإصابة.

وأصيب نيمار خلال جولة تدريبية مع فريقه في وقت سابق هذا الشهر، حيث شعر بالإجهاد في العضلة المقربة اليسرى، وفق ما ذكرت صحيفة “الماركا” الإسبانية.

وتأتي المباراة ضمن المرحلة الـ 28 من الدوري الإسباني، ويحتل برشلونة المرتبة الثانية خلف غريمه ريال مدريد فيما يحتل فريق “الخفافيش” فالنسيا المرتبة الـ13.

ويعول لويس إنريكي على نيمار في إحراز نتيجة جيدة في المباراة، خاصة أن نيمار استطاع سرقة الأضواء من زميليه ميسي وسواريز خلال المباراة التاريخية أمام باريس سان جرمان في وقت سابق من مارس الجاري.

وأحرز اللاعب البرازيلي 4 أهداف من آخر 3 مباراته له، ويقترب من إحراز هدف رقمه 100 مع برشلونة خلال سنواته الأربعة مع النادي.

وبدأ الكثيرون يتحدثون عن صعود نجم نيمار مع التقلب الذي يطرأ على أداء ميسي.