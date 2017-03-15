نجم يوفنتوس يقول : “أريد برشلونة”

قاد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا فريقه يوفينتوس الإيطالي للفوز على بورتو البرتغالي والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كما لم يخف بعد المباراة حلمه بمواجهة مواطنه ليونيل ميسي في الدور القادم.

وسجل ديبالا هدفا المباراة الوحيد من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بقليل. وأصبح مجموع المبارتين 3-0، بعد أن كان يوفينتوس قد حسم مباراة الذهاب بنتيجة 2-0 في البرتغال.

وقال ديبالا بعد المباراة لقناة “بريميوم سبورتس”: “من أريد؟ برشلونة”، في إشارة لرغبته بمواجهة العملاق الإسباني في دور ربع النهائي.

وأضاف ديبالا: ” أنا سعيد جدا بالانتصار والتأهل للمرحلة القادمة، لكن جميع المباريات الآن صعبة”.

ويعتبر نادي يوفنتوس ممثل إيطاليا الوحيد المتبقي في البطولة، وسيعرف الفريق خصمه القادم في قرعة يوم الجمعة.