نائب الرئيس العراقي: المعركة ضد داعش يجب أن تستمر

قال نائب الرئيس العراقي، أسامة النجيفي، الأحد، إن المعركة ضد داعش يجب أن تستمر ولكن مع تغيير الأسلوب.

وأوضح النجيفي “أنا لا أطالب بوقف المعركة.. أنا أقول يجب استمرار المعركة ضد داعش، يجب استخدام قوات محترفة أي قوات مختصة، لأن المدينة لا تتحمل مدفعيات وصواريخ ثقيلة مثل التي استخدمت في الأسابيع الماضية”.

وتابع قائلا “أنا أسجل تقصيرا حكوميا ودوليا في أزمة الموصل.. لأنه لم تتخذ الإجراءات اللازمة لا على المستوى العسكري ولا على المستوى الإنساني.. هناك معاناة شديدة جدا لدى النازحين وهناك كوارث حصلت”.

وأضاف النجيفي: “الوقت ليس مهما المهم هو الإنسان، يجب أن ننقذ الإنسان.. الوضع السياسي ونجاحنا في الاستقرار السياسي يتطلب إنقاذ هؤلاء الناس. لا يجوز أن نعتمد على السرعة بغض النظر عن أرواح المدنيين أو مستقبلهم”.

وبخصوص وجود الحشد الشعبي في معركة نينوى، كشف نائب الرئيس العراقي أن الوجود “كان غير ضروري”، داعيا إلى “حل الحشد الشعبي وإلحاقه بالقوات العسكرية”.

وعن “مجزرة الموصل” التي راح ضحيتها أكثر من 500 شخص، قال النجيفي “نحتاج لتحقيق حتى تتبين الحقائق، نريد أن نعرف حقيقة الأمور.. هي قضية ليست عادية ونحن مع كشف الحقيقة ومحاسبة المقصر ومنع تكرار الأمر”، مضيفا “أرواح 500 شخص بريء ليست قضية هينة، إذا كان هناك احترام لدماء الأبرياء فيجب محاسبة من أصدر هذه الأوامر ومن نفذ”.

كما ذكر أن مجلس الأمن سيعقد جلسة بطلب روسي لبحث الغارة التي استهدفت منازل غربي الموصل.