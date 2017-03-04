ميسي يعزف لحن انتصار برشلونة على سيلتا فيجو

اكتسح برشلونة، ضيفه سيلتا فيجو، وأمطر شباكه (5-0) في المباراة التي جرت بينهما، مساء اليوم السبت، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني.

ويدين البارسا بفوزه لنجمه ليونيل ميسي، الذي سجل الهدفين الأول والخامس، رافعا رصيده لـ23 هدفًا في صدارة هدافي الليجا، كما صنع الهدفين الثاني والرابع لنيمار، وصامويل أومتيتي، وسجل راكيتيتش الهدف الخامس.

وضرب البارسا، 3 عصافير بحجر واحد، بهذا الانتصار الكبير، حيث عزز تصدره لجدول الليجا برصيد 60 نقطة، بفارق نقطة عن غريمه ريال مدريد.

كما رد اعتباره من الخسارة أمام سيلتا فيجو (3-4) في الدور الأول، والحصول على دفعة معنوية قبل المباراة المصيرية أمام باريس سان جيرمان، الأربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

بدأ مهرجان الأهداف في الدقيقة 24، بانطلاقة لميسي من منتصف الملعب، ليراوغ كل من يقابله، قبل أن يسدد الكرة على يمين الحارس سيرجيو ألفاريز.

وصنع “البرغوث الأرجنتيني” كرة الهدف الثاني لنيمار، الذي وضعها بشكل أكثر من رائع “لوب” فوق الحارس، مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة (40).

كان نيمار أيضًا أحد نجوم المباراة، حيث أشعل الجبهة اليسرى بانطلاقاته، ومنها لعب الكرة إلى رافينيا، ليمهدها إلى راكيتيتش الذي سددها بقوة في الشباك، بعدها تابع صامويل أومتيتي، كرة عرضية من ميسي بقدمه في المرمى، قبل أن ينطلق النجم الأرجنتيني في هجمة مرتدة، ويضع كرة خادعة على يسار الحارس، ليقضي الفريق الكتالوني على منافسه بثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 57 و61 و64.

وبعد ضمان الفوز، بدأ لويس إنريكي، مدرب برشلونة إراحة لاعبيه في آخر 30 دقيقة، حيث أشرك ماسكيرانو وإنييستا ودينيس سواريز، مكان بوسكيتس، وسيرجي روبرتو، ونيمار، على الترتيب.

على الجهة الأخرى، فإن الضيوف كانوا بلا أنياب، وأضاعوا فرصتين لتسجيل هدف شرفي بأقدام رونكاليا ودانييل واس.

وكان مدرب سيلتا فيجو، إدواردو بيريزو، وهداف الفريق أسباس بلا حيلة، لينال سيلتا فيجو الخسارة العاشرة في الدوري، ويتجمد رصيده عند 35 نقطة بالمركز العاشر.