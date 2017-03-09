ميركل لأردوغان: لا يمكن التسامح معك في اتهامنا بالنازية

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الخميس، إن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين أتراك آخرين باتهام برلين باتباع “ممارسات نازية” لا يمكن التسامح معها.

ونقلت أسوشيتد برس عن ميركل قولها في خطاب أمام النواب الألمان إن التصريحات “محزنة وفي غير محلها تماما” وهي “غير مبررة.”

وأكدت المستشارة الألمانية: “لن نسمح بأن يتم الاستخفاف بضحايا النازية” عبر هذه المقارنات.

وأدلى أردوغان بتصريحه مطلع الأسبوع الجاري، بعد أن ألغت عدة بلديات ألمانية فعاليات كان وزراء أتراك يخططون لإلقاء كلمات فيها أمام حشود دعما لاستفتاء على تعديلات دستورية تمنح الرئيس التركي المزيد من السلطات.

وهناك نحو 1.4 مليون شخص من أصول تركية يعيشون في ألمانيا يحق لهم التصويت في الاستفتاء.