موناكو وأتلتيكو مدريد إلى ربع نهائي أبطال أوروبا

بلغ موناكو الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوز الأول على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي 3-1، وتعادل الثاني مع ضيفه باير ليفركوزن الألماني صفر- صفر.

وعلى ملعب “لويس الثاني”، تقابل موناكو مع مانشستر سيتي ليسجل كيليان مبابي (8) والبرازيلي فابينيو (29) وتييمويه باكايوكو (77) أهداف الفريق الإنجليزي، والألماني ليروي سانيه (71) هدف النادي الإنجليزي.

وكان سيتي فاز ذهابا على أرضه 3-5 في مباراة تخلف خلالها مرتين وسجل فيها ثلاثة أهداف في الدقائق العشرين الأخيرة.

أما على ملعب فيسنتي كالديرون في مدريد، فقد تعادل أتلتيكو مدريد مع ضيفه الالماني صفر-صفر في إياب ثمن النهائي، علما بان مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق الإسباني خارج ملعبه 4-2.

وتقام قرعة الدور ربع النهائي الجمعة على أن تلعب مباريات الذهاب في الثاني والثالث من مايو والإياب في التاسع والعاشر منه.