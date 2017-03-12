ملايين أميركا تغري “السلطان”

يسعى نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي إلى إغراء النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للانتقال لصفوفه الموسم المقبل، بمقابل مادي كبير.

وأكدت صحف بريطانية أن مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي حاليا، تلقى عرضا للانتقال للفريق الأميركي مقابل راتب سنوي يصل لما يعادل 15 مليون جنيه إسترليني، مشيرة إلى أن إبرا (35 عاما) سيكون الأعلى أجرا بالدوري الأميركي.

وإذا وافق اللاعب الدولي السابق على العرض الأميركي، فسوف يتخطى النجم البرازيلي كاكا الذي يحصل على ما يعادل 11 مليون إسترليني، وهو صاحب أعلى راتب في الدوري الأميركي حاليا.

وينتهي عقد إبراهيموفيتش مع “الشياطين الحُمر” في يونيو المقبل، علما أنه سجل للفريق 26 هدفا خلال الموسم الجاري.