مقياس ريختر سجل هزة أرضية في ليلة عودة برشلونة

تسببت جماهير برشلونة يوم الأربعاء الماضي بهزة أرضية سجلها مقياس ريختر خلال المباراة التي جمعت فريقها مع باريس سان جرمان وانتهت بتأهل تاريخي للفريق الكاتالوني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة خسر 0-4 أمام الفريق الفرنسي في مباراة الذهاب في باريس، لكنه تمكن من العودة على ملعب الكامب نو عندما فاز بنتيجة 6-1 ليكون أول فريق يتمكن من المواصلة في البطولة بعد هزيمة برباعية.

وبينما كانت النتيجة 5-1 كان برشلونة بحاجة لهدف لكي يتأهل، وهو الهدف الذي سجله سيرجيو روبيرتو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع والذي تسبب بفرحة هيستيرية لدى الجمهور واللاعبين، اهتزت معها أرض مدينة برشلونة بشكل حقيقي.

وعند تسجيل برشلونة للهدفين الثاني والثالث قفز 100 ألف متفرج في ملعب الكامب نو وحركوا مقياس ريختر الخاص بقياس الزلازل والموجود في معهد خاومي ألميرا لعلوم الأرض ICTJA-CSIC على بعد 500 متر من الملعب، هزة أرضية بمقدار درجة واحدة.

أما عند تسجيل الهدف السادس الحاسم فسجل مقياس ريختر هزة أرضية بقوة درجة واحدة، حسبما نقلت صحيفة “آس” الأسبانية عن الخبير جوردي دياز في المعهد العلمي.