مقربون من ساركوزي يطالبون فيون باختيار خلف له

طلب مقربون من الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي، الاثنين، من فرنسوا فيون المرشح إلى الرئاسة الفرنسية الغارق في فضيحة وظائف وهمية أن يختار “خلفا له”.

وأوضح مقربون من ساركوزي عقب اجتماع مع الرئيس السابق أن “النهج السياسي لدى فيون هو النهج السليم، لكنه لم يعد قادرا على الاحتفاظ بوحدة الأسرة السياسية لليمين والوسط، لذلك نطلب منه تحمل مسؤولياته واختيار خلف له بنفسه”.

وجاء ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الاسبق آلان جوبيه الاثنين عدم الترشح للانتخابات الرئاسية بدلا عن فيون الذي يواجه متاعب قضائية على خلفية قضية وظائف عامة، يرجح أنها وهمية واستفاد منها أفراد من عائلته.

وكان فيون الذي تسجل شعبيته تراجعا كبيرا، أكد الأحد بعد تجمع عشرات الآلاف من أنصاره في باريس أنه لن يسحب ترشحه وأنه “الوحيد الذي يقرر” بهذا الشأن.