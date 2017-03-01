مقتل 20 متمردا في غارات للتحالف العربي على اليمن

شن طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية غارات على مناطق يمنية مطلة على البحر الأحمر أدت إلى مقتل 20 متمردا الأربعاء، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية وطبية.

وذكرت المصادر أن 15 متمردا من الحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح قتلوا وأصيب 11 بجروح في غارات للتحالف على جزيرة كمران الواقعة في البحر الأحمر.

وفي السياق ذاته، قتل خمسة متمردين في غارة مشابهة استهدفت مركبة قرب مدينة الحديدة الساحلية، بحسب مسؤول عسكري ومصدر طبي في مستشفى الثورة.

وتشن القوات الحكومية منذ السابع من كانون الثاني/يناير هجوما قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي، في عملية أطلق عليها اسم “الرمح الذهبي” تهدف إلى طرد المتمردين من المناطق المطلة على البحر الاحمر على ساحل يمتد على نحو 450 كلم.

وفي العاشر من شباط/فبراير، احكمت القوات الحكومية اليمنية مدعومة بغطاء جوي من طائرات التحالف العسكري العربي بقيادة المملكة السعودية، سيطرتها بالكامل على مدينة المخا على البحر الأحمر بعد اسابيع من المعارك مع المتمردين قتل واصيب فيها المئات من الطرفين.

وتأتي الغارات الأخيرة فيما أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن شابية مانتو ان المعلومات التي جمعتها منظمتها تشير إلى أن 48 ألفا نزحوا خلال الأسابيع القليلة الماضية من مدينتي المخا وذباب في المنطقة ذاتها.

وقتل منذ بدء التدخل العربي في اليمن بعدما سيطر المتمردون الحوثيون وحلفاءهم المدعومين من ايران على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى، اكثر من 7400 شخص بينهم 1400 طفل، بحسب الامم المتحدة.