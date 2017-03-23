مقتل نجل نائب وزير الداخلية اليمني

قتل النجل الأكبر لنائب وزير الداخلية اليمني، اللواء علي ناصر لخشع، وأصيب آخر وابنته وزوجته مساء الخميس، في هجوم لمسلحي القاعدة بقذيفة آر بي جي استهدفت سيارة أسرته في منطقة العين بمحافظة أبين حسب ما أفاد مسؤول أمني.

وقال المسؤول إن أسرة نائب وزير الداخلية كانت قادمة من عدن في طريقها إلى مدينة لودر مسقط رأس نائب الوزير.

لكن مسلحي القاعدة اعترضوا السيارة وأطلقوا عليها قذيفة آر بي جي، أدت ألى أصابة جميع من كانوا بالسيارة قبل آن يتم نقلهم إلى أحد المستشفيات ليتوفى لاحقا نجله الأكبر.

وأدى الهجوم إلى احتراق السيارة وفقا لذات المصدر.