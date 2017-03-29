مقتل عنصرين متطرفين في مداهمة شرقي السعودية

أسفرت مداهمة لقوات الأمن السعودية لإحدى المزارع في بلدة العوامية بمحافظة القطيف شرقي البلاد عن مقتل عنصرين متطرفين وإصابة 4 آخرين، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية.

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، إن قوات الأمن قامت عند الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء بمداهمة إحدى المزارع بشمال بلدة العوامية بمحافظة القطيف تستخدم من قبل العناصر الإرهابية في الإعداد والتخطيط والتجهيز لأعمالهم الإرهابية”.

وأضاف أنه “عند مباشرة قوات الأمن لمهامها الميدانية تعرضت لإطلاق نار من مزرعة مجاورة فتم على الفور التعامل مع مصدر النار وتحييد خطره واستكمال تنفيذ المهام بنجاح”.

وأسفرت المداهمة عن مقتل مطلقي النار وهما: محمد طاهر محمد النمر، ومقداد محمد حسن النمر، بالإضافة إلى اعتقال أربعة أشخاص آخرين.

وذكر المتحدث أن جميع المتورطين في إطلاق النار سعوديون من أرباب السوابق والمشاركين في أعمال إرهابية واعتداءات إجرامية، بحسب البيان.

وأضاف أن القوات عثرت في مزرعتين على 130 جالونا من مادة الأسيد الحارقة، وكمية من مادة تستخدم في تصنيع المواد المتفجرة، وجالونا من مادة البوتاسيوم، وثلاثة مخازن لسلاح رشاش، و71 طلقة حية، وقناعا أسود اللون.