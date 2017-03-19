معارك “عنيفة” حول دمشق وسط حركة نزوح كثيفة

أفادت مصادر ميدانية بأن الجيش السوري نشر دبابات حول أحياء دمشق، الأحد، في وقت نزحت مئات العائلات من هذه المناطق إلى عمق العاصمة.

ونشرت القوات الحكومية تعزيزات قرب منطقة العباسيين باعتبارها خط دفاع أول عن أحياء دمشق، ترافقت مع حركة نزوح كبيرة للأهالي من المنطقة باتجاه أحياء في عمق العاصمة دمشق.

يأتي ذلك بالتزامن مع اشتباكات وحرب شوارع في منطقة العباسيين وجوبر في دمشق، بين فصائل المعارضة وقوات الحكومة السورية، وسط تقدم سريع لفصائل المعارضة في المنطقة.

وشهدت دمشق منذ صباح الأحد انفجارات عنيفة نتيجة استمرار المعارك بين القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها من جهة، وفصائل مسلحة معارضة، في حي جوبر عند الأطراف الشرقية للعاصمة.

ويأتي هذا الهجوم بعد 17 يوما من فشل الفصائل المعارضة في تنفيذ هجوم من محور برزة نحو مدينة دمشق، قبل أن يعمد لواء في برزة لإفشال الهجوم، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في غضون ذلك، تمكنت الفصائل المسلحة من تحقيق تقدم والسيطرة على 4 مواقع للقوات الحكومية، في محاولة لربط المناطق التي تسيطر عليها في حي جوبر بمناطق في حي القابون.

وخيمت حالة من الشلل على المنطقة المحيطة بجوبر داخل العاصمة دمشق، بالإضافة إلى حذر في التنقل لدى سكان العاصمة نتيجة احتمال سقوط القذائف التي تتساقط على مناطق وسط دمشق.