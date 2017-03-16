مصرف قطر المركزي يرفع سعر فائدة الإقراض

قال مسؤول بمصرف قطر المركزي، الخميس، إن البنك رفع سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 5.0 في المئة، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الفائدة بنفس المقدار.

لكن المسؤول ذكر أن البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.5 في المئة، وفق وكالة “رويترز”.

وجاء خفض نسبة الاحتياطي عقب شكاوى من البنوك التجارية من شح السيولة في سوق النقد وهو ما رفع أسعار الفائدة القصيرة الأجل في السوق كثيرا خلال الأشهر الثمانية عشرة الأخيرة.

ولم تتغير نسبة الاحتياطي الإلزامي في قطر منذ أبريل 2008.