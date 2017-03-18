مصرع قائد لواء “الإمام الحسين” العراقي في سورية

لقي العراقي أمجد البهادلي قائد لواء “الإمام الحسين” الذي يقاتل في سورية إلى جانب الجيش السوري، مصرعه نتيجة جلطة دماغية.

ونعى موقع اللواء على فيسبوك قائده أمس الجمعة، وقالت عدة حسابات عراقية إنه “توفي في سورية وهو أحد المجاهدين الذين يدافعون عن حرم السيدة زينب، إثر جلطة دماغية”.

إلا أن حسابات أخرى أشارت إلى أنه قتل في إحدى المعارك التي تشارك فيها ميليشياته على الأراضي السورية.

يذكر أن البهادلي كان أول من زار مقام “السيدة سكينة” في مدينة داريا، عقب أقل من أسبوع على بدء اتفاق إخراج المسلحين منها أواخر العام الماضي، كما ذاع صيت خطابه الذي وصف فيه الرئيس الأسد بحسين العصر.

والبهادلي يلقب بـ “أبو كرار” ويشغل منصب الأمين العام للواء، وينتشر مقاتلوه في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق.