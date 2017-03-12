مصانع صواريخ إيرانية لحزب الله في لبنان

نقلت وسائل إعلامية عن أحد مساعدي قائد الحرس الثوري الإيراني أن طهران تنشئ مصانع للأسلحة والصواريخ لحساب حزب الله في لبنان، على عمق يزيد على 50 متراً، فوقها طبقات مختلفة من المتاريس المتنوعة، حتى لا تستطيع الطائرات ضربها.

وينتج المصنع أنواعا مختلفة من الصواريخ، يصل مداها إلى أكثر من 500 كيلومتر، بينها صواريخ أرض- أرض وأرض- بحر وطوربيدات بحرية تطلق من قوارب خفيفة وسريعة وغيرها من الأسلحة.

ولا يقوم مصنع واحد بصناعة الصواريخ بشكل كامل، بل تُصنع كقطع مستقلة في مصانع مختلفة، وفي النهاية يتم تجميعها.

وأشارت تقارير إلى أنه تم تأسيس فرع خاص في جامعة الإمام الحسين في إيران، تابعة للحرس الثوري، يدرب لبنانيين وأجانب على صناعة الأسلحة.

ويقول مصدر مطلع إنه كان لابد من إيجاد بديل، للمصانع المهددة أو التي دمرت، بمصنع الأسلحة في لبنان.

ويؤكد مطلعون أن إنشاء هذه المصانع مرتبط بالوضع السوري، وليس من أجل محاربة إسرائيل، حيث أن محاربة إسرائيل لم تعد في سلم أولويات الإدارة الإيرانية.

ويضع المخطط الإيراني الجديد لبنان أمام اختبار لكيفية مقاربته لقضية تؤثر بشكل مباشر على سيادته، كما أنه سيعيق العلاقة الجيدة بين لبنان والدول الغربية، فيما يبقى التزام حزب الله خارجيًا لإيران بدل لبنان وقضاياه الداخلية.