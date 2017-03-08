مسلحو داعش بـ”المعاطف البيضاء” يقتلون العشرات بهجوم في أفغانستان

اقتحم مسلحون يرتدون معاطف بيضاء مستشفى عسكريا في العاصمة الأفغانية، الأربعاء، وقتلوا 30 شخصا على الأقل كما أصابوا العشرات في هجوم تبناه تنظيم داعش، بحسب أسوشيتدبرس.

وبعد الهجوم على المستشفى العسكري الذي يضم 400 سرير الذي يقع قرب مستشفيين مدنيين في الحي الدبلوماسي شديد الحراسة في كابول، اندلعت اشتباكات واستمرت عدة ساعات.

وقال الجنرال دولت وزيري، المتحدث باسم وزارة الدفاع، إن هناك “أكثر من 30 قتيلا وأكثر من 50 مصابا” في الهجوم.

وأضاف أن قوات الأمن خاضت معركة مع المهاجمين طابقا تلو الآخر. وأوضحت الوزارة أن المهاجمين ارتدوا المعاطف البيضاء كأنهم أطباء.

وتابع وزيري أن مفجرا انتحاريا فجر نفسه كما أردي مهاجم آخر قتيلا، وأضاف أن أحد أفراد قوات الأمن قتل وأصيب ثلاثة آخرون.

وأحاطت المروحيات الأفغانية بالمنطقة التي حاصرتها قوات الأمن.

وقال عبد القادر، وهو عامل في المستشفى شهد الهجوم، إن مهاجما في معطف أبيض أطلق عليه وعلى زملائه الرصاص.

وأضاف غلام أزرات، من الناجين أيضا، أنه هرب من نافذة في الطابق الرابع بعد أ ن قتل المهاجمون اثنين من أصدقائه.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته في بيان نشرته وكالة أعماق عن الهجوم.

وشنت جماعة متفرعة من التنظيم المتطرف عددا من الهجمات في أفغانستان خلال السنوات الأخيرة، كما اشتبكت مع طالبان القوية الراسخة، والتي شنت هجوما معقدا في كابول الأسبوع الماضي.

وتجاهد قوات الأمن الأفغانية للتصدي للتنظيمين منذ إنهاء الولايات المتحدة والناتو رسميا مهمتهما القتالية في نهاية 2014، وأبقيا فقط على دورهما الاستشاري والمكافح للإرهاب.