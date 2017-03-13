مساع اسكتلندية لتصويت جديد بشأن “الاستقلال”.. ولندن تحذر

قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن، الاثنين، إنها ستسعى لعقد تصويت جديد بشأن الاستقلال عن بريطانيا.

وأضافت ستيرجن أنها ستتحرك بوتيرة سريعة لمنح الناخبين الاسكتلنديين فرصة لجعل بلدهم دولة مستقلة، وذكرت أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ترفض حتى الآن الوصول إلى حل وسط مع اسكتلندا بشأن ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقالت: “من المهم لاسكتلندا اتخاذ خطوات فعالة لحماية مصالحها في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا للرحيل عن الاتحاد الأوروبي”.

ورفض الناخبون الاسكتلنديون الاستقلال في استفتاء عام 2014، لكن ستيرجن قالت إن قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي أحدث “تغيبرا جوهريا”، قد ينتج عنه تغير موقف الاسكتلنديين من الاستقلال.

وردا على المساعي الاسكتلندية، حذرت الحكومة البريطانية من أن تنظيم استفتاء ثان بشأن الاستقلال سيشكل “عامل انقسام” وسيؤدي إلى حالة من “الضبابية الاقتصادية”.

وأفاد بيان حكومي بريطاني أن “استفتاء آخر سيشكل عامل انقسام ويؤدي إلى ضبابية اقتصادية ضخمة في أسوأ وقت ممكن” أن يجري فيه.