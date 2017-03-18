مسؤول فرنسي يكشف اسم منفذ هجوم مطار أورلي

قال مسؤول فرنسي إن سلطات الأمن حددت اسم رجل حاول تنفيذ هجوم في مطار أورلي بباريس، صباح السبت، قبل أن يقتل على يد قوات الأمن.

وقال المسؤول لوكالة “أسوشيتد برس” إن منفذ الهجوم يدعى زياد بن بلقاسم، ويبلغ من العمر 39 عاما، ومن مواليد فرنسا، دون الإفصاح عن أصوله.

وأكد المسؤول صحة تقارير صحفية فرنسية ذكرت اسم المنفذ في وقت سابق.

وانتزع المهاجم سلاح جندية في مطار أورلي، بعد فترة وجيزة من قيام نفس الشخص بإطلاق النار على شرطي وإصابته خلال تفتيش روتيني للشرطة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو لو رو للصحفيين إن الرجل معروف لدى الشرطة ووكالات المخابرات، ووصف مصدر في الشرطة الرجل بأنه “مسلم متطرف”.

وفتحت جهة الادعاء المختصة بمكافحة الإرهاب تحقيقا يشمل الواقعتين.

وقال مصدر قضائي إن الشرطة احتجزت والد القتيل وشقيقه مضيفا أن الخطوة روتينية في مثل تلك الظروف.