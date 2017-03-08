مسؤول إسرائيلي: حماس يمكنها إطلاق 100 صاروخ على تل أبيب دفعة واحدة

قال قائد القوات الجوية في جيش الإحتلال العميد تسفيكا ياشوموفيتش، اليوم الأربعاء، إن حركة حماس تحسن من قدراتها الصاروخية وتجري تجارب يومية عليها ما يشير إلى أن إسرائيل في الحرب القادمة مع غزة قد تتعرض لـ 100 صاروخ في وقت واحد.

ونقل موقع صحيفة يديعوت أحرونوت عن ياشوموفيتش قوله، أن حماس تطلق يوميا صواريخ تجاه البحر لتجري تجارب على التحسينات التي تدخلها لمنظومتها الصاروخية. مشيرا إلى أن مقاتلي قواته في الحرب المقبلة سيتعاملون مع وابل كبير من الصواريخ ستطلق من غزة.

وأشار إلى أنه خلال حروب 2012 و2014 تعمدت حماس إطلاق صواريخ على شكل دفعات طالت بئر السبع وأسدود بنحو 27 صاروخا على كل مدينة في وقت واحد.

وأضاف “لذلك فإن الحرب المقبلة قد تطلق عشرات الصواريخ وربما أكثر، ونتعرض لنحو 100 صاروخ في وقت واحد”. متهما إيران بمساعدة حماس وحزب الله على تحسين قدراتهما الصاروخية لضرب إسرائيل بعشرات الصواريخ التي ستكون أكثر دقة وأكثر فتكا.